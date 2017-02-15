Валерий Белов: "Выход "Витязя" в плей-офф - это очень большое событие"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (5:3) отметил, что команда была зажата в начале игры. По его словам, выход в плей-офф - очень важный шаг для подмосковного клуба.

- Мы серьезно готовились. Очень важная игра для обеих команд. Она сложной получилось. Поначалу ребята были зажаты. Все-таки большая ответственность. Хорошо, что в большинстве забили и выиграли этот очень важный матч. И сейчас мы все знаем, что "Витязь" в плей-офф попал. Я же не ошибаюсь? Хочу всех поздравить. Руководителей, игроков, тренерский штаб, болельщиков. Это большое событие. В плей-офф очень важно выглядеть достойно, будем серьезно готовиться. Ну и в матчах на вылет надо ставить максимальные задачи. Праздновать, впрочем, рано. Ближайшие матчи мы используем для подготовки. Большинство? Мы с удовольствием будем от него зависеть, если будем его так реализовывать. (Игорь ЕРОНКО)