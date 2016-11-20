21:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Впервые за долгое время в Подольске был аншлаг на трибунах"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (2:1) отметил, что в игре на родном льду команда выглядит интереснее, чем в выездных встречах. Специалист также обратил внимание на то, что в Подольске впервые за долгое время был аншлаг на трибунах.

– Отмечу два момента, – приводит пресс-служба "Витязя" слова Белова. – Во-первых, нам был очень важен результат, потому что после минского "Динамо" был легкий психологический шок. А во-вторых, сегодня в Подольске впервые за долгое время был аншлаг на трибунах. Теперь нам предстоит длительная выездная серия.

– После перерыва у "Витязя" лучше получается играть с теми, кто находится высоко в турнирной таблице.

– Дома у нас дела складываются неплохо. На выезде ситуация сложнее, мало берем своих очков.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=QXzAwmC_myM

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