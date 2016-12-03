08:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Витязю" очень хотелось реабилитироваться за разгром в Астане"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2) признался, что хотелось реабилитироваться за крупное поражение в Астане (0:5). Также он посетовал на большое количество удалений.

– В первом периоде выстояли и смогли выровнять игру, - цитирует пресс-служба клуба Белова. - В Астане мы провели самую слабую игру в этом сезоне – так крупно никому не проигрывали (0:5). Очень хотелось реабилитироваться, поэтому эмоции били через край. Конечно, у нас очень много удалений. Хорошо, что хорошо кончается. Даже не беря турнирную таблицу. Очень хотелось реабилитироваться.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6613

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