Валерий Белов: "Витязю" очень хотелось реабилитироваться за разгром в Астане"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2) признался, что хотелось реабилитироваться за крупное поражение в Астане (0:5). Также он посетовал на большое количество удалений.

– В первом периоде выстояли и смогли выровнять игру, - цитирует пресс-служба клуба Белова. - В Астане мы провели самую слабую игру в этом сезоне – так крупно никому не проигрывали (0:5). Очень хотелось реабилитироваться, поэтому эмоции били через край. Конечно, у нас очень много удалений. Хорошо, что хорошо кончается. Даже не беря турнирную таблицу. Очень хотелось реабилитироваться.