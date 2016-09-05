06:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Витязю" нужно учиться играть от первой до последней минуты"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким "Металлургом" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Вместе с тем специалист отметил: команда провалила второй период.

– Первый период провели очень хорошо, ребята серьезно подготовились к этой игре, – приводит официальный сайт "Кузни" слова Белова. – Вот так, как в первом периоде, мы должны были играть и дальше, но, к сожалению, провалили второй период. Нам надо учиться играть от первой минуты до последней. В конце нам повезло – соперник мог забивать, причем не раз.

Дополнительная информация

http://www.metallurg-nk.ru/khl_team/news/1445/

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