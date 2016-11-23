20:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Витязю" нужно еще много работать, чтобы уйти от статуса домашней команды"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:1) отметил, что эта победа стала очень важной для его команды. Подольский клуб одержал пятую победу в гостевых матчах этого сезона.

- Очень важная победа. В том плане, что она гостевая, - приводит пресс-служба "Салавата Юлаева" слова Белова. - Дома играем намного сильнее, а сегодня нам повезло. Где-то вратарь выручил. Мы начали откровенно плохо, не были похожими на себя. Потом перестроились. Но нам еще очень много работать, чтобы уйти от статуса домашней команды и уверенно играть на выезде. 

- В чем причина такой слабой игры на выезде?

- Даже сейчас сложно играть. Мы большую серию провели домашнюю и очень долго не были на выезде. Думаем над этим. У нас был разговор внутри команды. Но это не для общественности. В принципе, и в хороших играх мы не набирали очки. Не могу сказать, что нам не везло, но нужно было сломать эту традицию. 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

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