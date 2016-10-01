Валерий Белов: "Витязю" нужно было реализовывать моменты во втором периоде"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:3) поздравил соперника с победой и выразил мнение, что игра получилась зрелищной. Специалист посетовал на реализацию моментов своей команды.

– Хочу поздравить "Локомотив" с победой, – приводит официальный сайт ярославского клуба слова Белова. – Игра получилась хорошая, думаю, зрителям понравилась. Для нас, конечно, неудовлетворительный результат, нужно было реализовать свои моменты во втором периоде, там были возможности, с одной шайбой сложно выиграть.