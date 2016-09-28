Валерий Белов: "Витязю" не хватило эмоций и движения"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Динамо" (0:3) прокомментировал результат матча, а также отметил, что у его команды было четыре дня на подготовку, но команда этим не воспользовалась.

– "Динамо" поздравляю с заслуженной победой. У нас местами были какие-то шансы, но небольшие. Может, при счете 1:0 был хороший момент, но мы не сумели его реализовать. Может быть, что-то и поменялось бы. Мы уступали "Динамо" в движении и единоборствах, а без этого не выиграешь. Так что проиграли по делу.

– Можно сказать, что это был один из худших матчей в сезоне?

– Будем разбираться, почему так получилось. У нас было четыре дня на подготовку. Команда этим не воспользовалась, по большому счету. Была еще одна игра в Тольятти, где тоже уступили по всем статьям. Но это была восьмая встреча, которую мы проводили через день. Возможно, не хватило эмоций и движения.(Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)