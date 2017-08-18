Валерий Белов: "Витязь" ждет большего от новых легионеров команды"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Спартака" (1:2) на Кубке мэра Москвы отметил, что его команде не удалось показать целостную игру на турнире. Специалист подчеркнул, что красно-белые одержали заслуженную победу.

– "Спартак" победил заслуженно, – сказал Белов. – Может, мы и имели небольшое преимущество, но в целом в атаке сыграли не остро, не так, как хотелось. Поэтому и не получилось победить. Если говорить в целом по турниру, все игры разбивались на фрагменты. То начало не получалось, то какой-то период. Не получилось целостной игры, поэтому такой результат. Если не играешь от начала до конца, сложно рассчитывать на хороший итог.

– В команде поменялись почти все легионеры. Как оцените игру новичков на Кубке мэра Москвы?

– Оцениваю их игру так же, как игру всей команды. Немного у них получалось. Чем это объяснить? Сейчас не буду этого делать. Опять были фрагменты в их игре. Мы ждем от них большего. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)