Валерий Белов: "Витязь" все отдал, чтобы спасти игру, и был вознагражден"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов поделился впечатлениями от победной встречи со "Слованом" (3:2 Б).

- Мы серьезно готовились к этой игре, тем более, что нас было, мягко скажем, чувствительное поражение от СКА. Нам хотелось реабилитироваться, потому что сегодня играли с прямым конкурентом. Команда хорошо подготовилась, сегодня было хорошее движение. Реализация моментов – это наша проблема, боремся с ней. Еще из недостатков отмечу большинство, правда, сегодня мы его реализовали. Тем не менее, моментов у нас было предостаточно. Как правило, если не забиваешь ты, хотя ты при этом владеешь инициативой, то ты пропускаешь. В психологическом плане хорошо, что мы так вытащили вторую игру со "Слованом". Сейчас у нас будет серия из семи матчей с прямыми конкурентами за попадание в восьмерку, все игры будут такими. Все работали на команду и все отдали для того, чтобы спасти игру, и были вознаграждены (Владислав УТКИН)