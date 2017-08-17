Валерий Белов: "Витязь" провалил второй период против ЦСКА"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы похвалил игру голкипера Михаила Бирюкова. Также он отметил, что матч оставил положительные эмоции, поскольку играли с серьезным соперником.

– Матч был разбит на две части, – сказал Белов. – Не понравился второй период, особенно его первая половина. Если в начале матча у нас было все нормально в организации игры, то второй период мы провалили. Третий уже провели достаточно уверенно, на хорошем уровне. Поэтому в целом впечатления больше положительные, потому что соперник был серьезный. Это был тест для нас.

– Сегодня во вратарской линии произошли изменения. Как оцените игру голкипера?

– Оба вратаря сыграли достойно. Бирюков много работал, хорошо сыграл.

– Кто завтра будет играть?

– Завтра узнаем.

– Можно ли сказать, что Бирюков будет основным вратарем команды в КХЛ?

– У нас два равных вратаря. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)