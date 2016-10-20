21:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов:
"Витязь" проиграл "Барысу" по моей вине"

0
0
0

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Барыса" (0:5) отметил, что соперник переиграл подмосковную команду по всем статьям. При этом специалист взял вину на себя, посетовав на допущенные ошибки при подготовке к матчу.

– Хочу поздравить "Барыс" с заслуженной победой, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Занковца. – По всем статьям переиграли нас, как в равных, так и в неравных составах. Здесь чувствую свою вину, потому как что-то сделали неправильно в подготовке, возможно, ошиблись с составом. Во всяком случае, оставили его прежним с прошлой игры, наверное, что-то нужно было изменить. Нужно будет разобраться.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/Eduard-zankovec-rebyata-poimali-ritm-igry/

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трёх "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ