Валерий Белов: "Витязь" попал в очень сложную ситуацию"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (1:5) признал, что у его команды есть проблемы при игре в большинстве. Специалист также отметил, что его подопечные постараются выправить положение в следующей встрече.

– Мы попали в очень сложную ситуацию. Это не в оправдание, это факт, – цитирует пресс-служба "барсов" Белова. – Сегодня вышли те, кто не смог выйти по здоровью в той игре, плюс по ходу матча мы потеряли Горака. До какого-то момента мы держались, старались зацепиться. Конечно, нас подломил гол "в раздевалку" в конце второго периода. Нам было очень сложно сегодня.



Больших претензий ребятам не могу предъявить, а лидеры могли сыграть эффективнее. Это касается игры в большинстве. С одной шайбой в таком положении очень сложно. Будем выходить из этой ситуации и готовиться к выезду. Что с игроками, которые выбыли по здоровью? Вчера участие приняли в тренировке все, сегодня еще двое больных было. Те, кто вчера тренировался, после болезни не смогли сыграть сегодня.