22:51 11 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Витязь" очень много удалялся, со СКА это непозволительно"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:4) отметил, что команда допустила много непозволительных ошибок. По словам специалиста, хозяева могли зацепиться за игру в первом периоде, если бы реализовали свои моменты.

– Мы неплохо провели первый период, но, конечно, нужно было забивать, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. – И второй момент – очень много удалялись. В матче с такой командой этого нельзя делать. Тем более были такие ошибки, как нарушение численного состава. Поэтому нас наказали. А так возможность была сегодня зацепиться за эту игру, но мы ее упустили. По Аалтонену и Кемпе мы надеемся, что они в следующей игре примут участие, но уверенности нет.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6461

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