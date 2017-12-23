Валерий Белов: "Витязь" будет до конца бороться за выход в плей-офф КХЛ"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил важность победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1). Специалист отметил, что команда до конца будет бороться за выход в плей-офф лиги.

– Очень важная победа в психологическом плане, пришлось много обороняться, – приводит ТАСС слова Белова. – Наверное, повезло со второй шайбой, но ребята играли очень самоотверженно и достаточно грамотно в обороне, выделю игру нашего вратаря Игоря Сапрыкина. Мы будем до конца играть и бороться за попадание в плей-офф, цепляться за каждый шанс.

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции и следующий матч проведет на выезде 25 декабря с московским "Динамо". "Витязь" располагается на 11-й строчке и в следующей игре 28 декабря в Подольске примет "Йокерит".