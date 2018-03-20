Валерий Белов: "В следующем сезоне в "Витязе" произойдут серьезные изменения"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов заявил, что в межсезонье команда может сильно обновиться. В текущем сезоне "Витязю" не удалось попасть в плей-офф КХЛ, а в прошлом команда уступила в четвертьфинале СКА (0-4).

- Будут ли масштабными изменения в "Витязе" в следующем сезоне?

- Смотря, что понимать под словом "масштабные".

- Процентов 50 новых игроков.

- Тогда скажу так: они будут серьезными.

- Чему этот сезон научил вас?

- Каждый сезон чему-то учит. И удачный, и неудачный. В первую очередь я вижу, насколько серьёзная у ребят мотивация. Мало кому из них удалось что-то выиграть, и желание сделать это видно сразу. Я получаю удовольствие от работы с ними, – цитирует официальный сайт КХЛ Белова. – Ну а что касается опыта… В этом году пришлось впервые столкнуться с сериями поражений. Это сложно, и это надо было пройти. Мне и команде, понять, в чём причины. А они, чаще всего в психологии. Все готовятся, и готовятся очень серьёзно, но результата нет. Нам удалось преодолеть кризис, потому что после него уже не было таких затяжных спадов. Для меня – очень серьёзный опыт.