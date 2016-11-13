Валерий Белов: "В самые нужные моменты "Витязь" выручал Сятери"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (4:0) отметил, что команда взяла важные три очка. По его словам, команде помог голкипер Харри Сятери, который отразил все 20 бросков соперника.

- В этой игре было много моментов, несмотря на то, что ответственность была большая, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Белова. - В самые нужные моменты Сятери нас выручил. В третьем периоде удачно забили. Очень важные три очка для нас. Единственный негативный момент для нас - это травма защитника Воронкова. Пока точно не могу сказать, но он может выбыть на срок от трех до четырех недель.