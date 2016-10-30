Валерий Белов: "В матче с минским "Динамо" постоянно были качели"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (9:6) отметил, что его команде хотелось уйти на перерыв с хорошим настроением. Результат этого матча стал вторым по количеству шайб в истории лиги.

- Очень тяжело комментировать такую игру, потому что она была очень эмоциональной, постоянно были качели, - приводит пресс-служа "Динамо" слова Белова. - Мне кажется, что "Динамо" выглядело не блекло, а просто так сложилась игра.

Последняя встреча перед перерывом. Хотелось уйти с хорошим настроением обеим командам. Плюс на игру влияло и турнирное положение соперников. Хочу отметить, что сегодня был почти полный стадион. Наверное, это наше самое большое достижение за первую часть чемпионата. Атмосфера на игре была замечательной. Думаю, зрителям понравилась такая захватывающая игра.