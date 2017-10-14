Валерий Белов: "У "Витязя" психологическая проблема. Надо выбираться из нее всем вместе"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского "Металлурга" (1:3) отметил, что его команда попала в непростую и сложную ситуацию. Специалист также добавил, что у "богатырей" психологическая проблема.

– Честно говоря, сегодня мне говорить нечего, – сказал Белов. – Так если в двух словах: мы попали в непростую, сложную ситуацию. Главным образом, это психологическая проблема. Надо выбираться из нее всем вместе.

– Чем объяснить то, что команда очень хорошо и активно начала первый период, хорошо двигалась, но потом сникла по ходу матча?

– У нас не первая игра такая, поэтому я вам рассказал о психологической проблеме. В принципе, было много игр, когда мы введем в счете, пропускаем, а потом не можем довести игру до конца или переломить ее. Здесь не одна проблема, а несколько.

– У вас в состав вернулся Риссанен, последний матч пропускает Манкинен. Это из-за их низкой результативности? В дальнейшем будете на них рассчитывать?

– Скажу только одно: это игроки нашей команды, а когда они выходят – это мы уже решаем считать нужным. Играют на сегодняшний день сильнейшие плюс иногда подстраиваемся под соперника. По-большему счету, они иностранцы и рассчитывали, что они будут игроками основного состава, лидеры, поэтому от них двоих мы ждем большего. (Юрий ШИРИНКИН)