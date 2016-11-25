Валерий Белов: "У "Витязя" не нашлось аргументов против первого звена "Металлурга"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов остался доволен качеством игры своей команды, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:5). По его мнению, решающий вклад в результат внесло первое звено соперника.

– С победой хозяев. Игра получилась интересная, результативная. Что касается нашей команды, то в принципе – провели неплохой матч, но не нашлось аргументов против первого звена соперника. Поэтому упустили победу, хотя тщательно готовились. К сожалению, так получилось, – цитирует официальный сайт "Металлурга" Белова. – Говорили, что удаляться нельзя, но нас вынудили. Первое звено "Металлурга", конечно, провело очередной блестящий матч. Поздравляю.

– В конце третьего периода вы брали просмотр. Думаете, там была атака вратаря?

– Ну да, мы его и хотели посмотреть. Мы воспользовались своим правом, чтобы судьи внимательнее посмотрели, это нормальная практика. Да, отдали 30 секунд, рисковали, но посмотрели.

– Сегодня вы удивили тем, что в заявке не оказалось вашего финского вратаря.

– В связи с тем, что надо же когда-то играть Сапрыкину. На Сятери нагрузка огромная, где-то надо было поставить Игоря. Решили, что здесь. Он всего вроде бы шестую игру сыграл. Ему сложно. Вот решили на этот матч поставить.

– "Витязь" по ходу регулярного чемпионата демонстрирует неплохую игру, находится в зоне плей-офф. Насколько сейчас для вас важно сохранить этот темп и решить задачу попадания в игры на вылет?

– Насколько важно? У нас задача стоит попасть в плей-офф. Мне руководство такую задачу поставили. Сами решайте – важно это или нет. Каждая игра стыковая, все плотно идут, каждое очко на вес золота. Мы поставили Сапрыкина – это же не значит, что мы собирались проигрывать заранее. Просто когда-то его надо ставить. Сейчас вот с Челябинском будет важная игра, потом домашняя серия. Получилось ему не просто, и с Питером он под раздачу попал. Могли, конечно, ему помочь. Он справлялся, но концовка там не получилась. Поэтому к нему претензий нет.