Валерий Белов: "У "Витязя" еще есть время поправить турнирное положение"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (2:4) отметил, что команда сегодня сыграла безграмотно. По его словам, у игроков еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. "Витязь" занимает девятое место в Западной конференции.

- Мы сыграли сегодня безграмотно, с грубейшими индивидуальными ошибками, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Белова. - Возможно, это соперник заставил действовать нас так, будем разбираться. У нас есть еще время поправить и игру, и турнирное положение.