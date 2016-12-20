23:58 20 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "У "Витязя" еще есть время поправить турнирное положение"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (2:4) отметил, что команда сегодня сыграла безграмотно. По его словам, у игроков еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. "Витязь" занимает девятое место в Западной конференции.

- Мы сыграли сегодня безграмотно, с грубейшими индивидуальными ошибками, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Белова. - Возможно, это соперник заставил действовать нас так, будем разбираться. У нас есть еще время поправить и игру, и турнирное положение.

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http://severstalclub.ru/Home

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