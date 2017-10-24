Валерий Белов: "У "Витязя" было огромное желание победить минское "Динамо"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над минским "Динамо" (4:0) в регулярном матче КХЛ отметил, что в предыдущих матчах команда забивала мало. По словам наставника, против белорусского клуба на льду был единый коллектив.

- Для нас матч был очень важным, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Белова. - Серия поражений затянулась. При неплохой игре в обороне в матчах на выезде мы много пропускали. Даже какой-то инфаркт был. Сегодня сыграли на "ноль" первый матч. Во-вторых, конечно, хорошо, что забили. Этого нам не хватало. Потому что в предыдущих матчах забивали по одной шайбе, и это было сложно переломить. Матчи не выигрываются одной шайбой. И, самое главное, что сегодня никто не выпадал, что в других матчах случалось. Огромное желание было, самоотдача. Сегодня на льду была единая команда, и, думаю, сегодня мы заслуженно победили.