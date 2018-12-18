Валерий Белов: "У Гривика проблемы со здоровьем, он не мог тренироваться"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов рассказал, почему команда рассталась со словацким форвардом Мареком Гривиком. Сегодня подмосковный клуб взял верх над ЦСКА 2:0.

– Мы выдали очень хороший матч. У нас было много игроков, которые до этого мало играли, – сказал Белов. – Им хотелось себя проявить. В последнее время мы неплохо играем в обороне. У Самонова сегодня получился блестящий матч. В последнее время нащупываем свою игру. Что с Аалтоненом и Никулиным? Миро приболел, если все будет нормально, то с "Сочи" он будет играть. А вот у Никулина травма. Сроки восстановления неизвестны.

У Гривика проблемы со здоровьем. Он поехал на обследование в Америку. Марек не мог тренироваться, это продолжалось долгое время. Просто вариантов не оставалось, и он это прекрасно понимал. Как дальше у него пойдет карьера – я не знаю. Последние игры не так тяжело шли. Они показали, что мы находимся в хорошей форме. И в атаке мы стали играть более креативно. Хотелось бы, чтобы мы больше забивали, но по содержанию все хорошо. В обороне стали играть увереннее. (Владислав Уткин)