Валерий Белов: "Так долго ждал пресс-конференцию, что все вылетело из головы"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Спартаком" (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ отметил схожесть игры с матчем против "Сочи" (5:2). Также специалист признал, что его команде не удается поддерживать стабильный уровень на протяжении всей встречи.

– Я так долго ждал пресс-конференцию, что все вылетело из головы, – сказал Белов. – По-моему, мы выиграли. Это очень хорошо. Провели матч как под копирку, как с Сочи. Получился хороший первый период, потом игра сломалась, и здесь соперник виноват. Этот вопрос надо решать, потому что мы таким образом отдали много игр. А то, что мы выигрываем на выезде – очень хорошо.

– Вы и в Подольске сыграли со "Спартаком" 5:2. Бывший тренер красно-белых Титов сказал, что был провальный матч. "Спартак" стал вашим "клиентом"?

– Не знаю. Мы только за, чтобы все команды были нашими клиентами. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)