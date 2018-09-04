Валерий Белов: "Соперник нас потренировал хорошо"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Нефтехимиком" (1:0) похвалил вратаря. По его словам, команда добилась важного результата.



– Для начала чемпионата матч получился очень интересным. "Нефтехимик" играл очень неплохо. Можно сказать, мы только привыкаем к финской площадке, – цитирует Белова официальный сайт "Нефтехимика". – В предсезонке мы очень мало времени провели на ней. Сегодня соперник нас потренировал хорошо. Но и вратарь наш сыграл блестяще.



В первом периоде инициативой владел соперник и создавал много моментов, но, повторюсь, наш вратарь сыграл блестяще. Потом игра постепенно подровнялась, сумели забить и в третьем периоде себя уверенно чувствовали. Победа в начале сезона нам особенно важна, ведь команда у нас серьезно обновилась.