20:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "СКА? Непобедимых команд нет"

0
0
0
0

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Адмирала" в домашнем заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда решала свои задачи в этой встрече, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС. "Витязь" занял седьмое место в Западной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сразится со СКА.

– Мы хотели порадовать наших болельщиков, но кроме результата решали свои задачи – дали залечить микротравмы некоторым игрокам и не поставили их в состав. Тому же Афиногенову, – подчеркнул Белов. – Будем серьезно готовиться к серии со СКА. Непобедимых команд нет. Каждый хоккеист нашей команды должен показать свою лучшую игру, чтобы рассчитывать на хороший результат.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ