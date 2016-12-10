Валерий Белов: "Северсталь" и "Витязь" креативно сыграли в атаке"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Северсталью" (4:3 ОТ) отметил, что на иностранных лидеров команды в последний месяц выпала очень большая нагрузка. По словам специалиста, соперники продемонстрировали креативную игру в атаке.

– Получилась интересная, результативная игра, – приводит пресс-служба "Северстали" слова Белова. – Обе команды неплохо, креативно сыграли в атаке. На наших лидеров, которые уезжали в сборную, особенно иностранцев, в этот последний месяц выпала колоссальная нагрузка. Всей команде было непросто, а им особенно. Слава Богу, нашли в себе силы. Честно говоря, без везения сегодня не обошлось. Бывали такие матчи, когда у нас в руках почти была победа, но мы проигрывали. Хорошо, что сегодня не так.

