Валерий Белов: "Семенов подвел "Витязь", надо быть выдержанным"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от СКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен поведением защитника Алексея Семенова, который был удален до конца встречи за аплодисменты арбитрам.

– СКА – с победой. По самой игре хочу сказать, что мы выглядели достойно, ребята играли с огромным желанием, достаточно организованно, в меньшинстве неплохо сыграли, – цитирует "Р-Спорт" Белова. – Единственное, подвел нас Леша Семенов, надо быть выдержанным. Получил травму Воронков, Семенов выбыл, пять защитников играли. Наверное, сказалось и мастерство соперника. Играли до конца. Все, что могли, то сделали, разочарования нет после этого поражения.

Напомним, что изначально хоккеист был удален судьями на две минуты за удар клюшкой, затем получил два дисциплинарных штрафа – на 10 минут и 20 до конца игры.

Игрок "Витязя" получил штраф до конца игры в матче против СКА за аплодисменты арбитрам