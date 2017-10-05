Валерий Белов: "Счет не отражает напряжения этой игры"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над рижским "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что итоговый счет не отражает уровня напряжения.

- Напряженная и быстрая игра, боевой получился матч, интересный. По счету может показаться, что у нас было большое преимущество, но он не отражает напряжения этой игры, - цитирует "Р-Спорт" Белова. - Много было удалений, особенно в первом периоде, из-за этого терялся баланс в игре. Те, кто не выходил в меньшинстве, сидели на скамейке, поэтому было сложно. Но мы выстояли, отмечу наше меньшинство, после чего забили важные голы.