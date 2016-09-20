Валерий Белов: "Ровно провели игру во всех линиях"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Торпедо" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные хорошо проявили себя во всех линиях и впервые сыграли "на ноль".

– Соглашусь, что наш вратарь провел блестящий матч. Но отмечу не только его, но и действия всей нашей команды. Впервые в сезоне мы от начала до конца ровно провели игру во всех линиях. Хотелось бы отметить, что это наш первый матч "на ноль", – цитирует Белова официальный сайт "Торпедо".