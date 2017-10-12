Валерий Белов: "Пропустили достаточно курьезный гол"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ взял всю вину за результат на себя. По словам наставника, подопечные пропустили курьезный гол.



– Пожалуй, поражение возьму на себя. Если в двух словах, то, думаю, два периода мы контролировали ход матча, – цитирует Белова официальный сайт "Трактора". – Пропустили достаточно курьезный гол. Там была голевая ситуация, но гол все же вышел курьезным. После этого играла уже другая команда. Значит, дело в нас, дело в тренере, поэтому вину беру на себя.