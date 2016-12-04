Валерий Белов: "Поражение - вина тренерского штаба "Витязя"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (2:3) посетовал, что его подопечные не смогли создать достаточно шансов для взятия ворот соперника.

– Поражение – это вина тренерского штаба, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. – Я не буду вдаваться в подробности. Я знаю, где мы ошиблись, от этого и такое начало. В целом, потом игру выровняли. Третий период вы видели, как мы играли. Практически все время оборонялись. По большому счету шансов не было.