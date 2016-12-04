21:45 4 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Поражение - вина тренерского штаба "Витязя"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Югры" (2:3) посетовал, что его подопечные не смогли создать достаточно шансов для взятия ворот соперника.

– Поражение – это вина тренерского штаба, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. – Я не буду вдаваться в подробности. Я знаю, где мы ошиблись, от этого и такое начало. В целом, потом игру выровняли. Третий период вы видели, как мы играли. Практически все время оборонялись. По большому счету шансов не было.

Дополнительная информация

http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=6620

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