23:15 14 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Победа над "Ак Барсом" придаст уверенности "Витязю"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что его подопечные провели неровный матч против "Ак Барса" (3:2). По словам специалиста, команда неудачно сыграла во втором периоде.

- У нас проблемы со вторым периодом, - цитирует официальный сайт "Ак Барса" Белова. - Но и в Пекине, и сегодня удалось ровно провести игру. Да, нам было тяжеловато в третьем периоде, но, в целом, мы достаточно ровно провели весь матч. Нам просто были необходимы эти три очка. Они очень важны и придадут уверенности команде.

- Оцените игру Сапрыкина. И когда появятся Сятери и Никулин?

- Перед матчем мы отметили, что Сапрыкин неплохо провёл последние две игры, уверенно себя чувствует. И команда с ним чувствует себя уверенно. Он – молодец, справляется. Сятери приступил к тренировкам. У Никулина тоже оптимистические прогнозы. Он должен скоро войти в строй.

Дополнительная информация

http://www.ak-bars.ru/news/13484.html

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