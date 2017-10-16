Валерий Белов - о матче с "Ладой": "На "Витязь" психологически давила неприятная серия из поражений"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что на его команду психологически давила серия из поражений.

– Поздравляю "Ладу" с заслуженной победой, – цитирует пресс-служба тольяттинцев Белова. – Было очень сложно – эта неприятная серия поражений психологически давила. Мы в конце поездки попали под более свежего соперника: магнитогорский "Металлург" три дня отдыхал перед матчем с нами и "Лада" – тоже самое. Мы проигрывали хозяевам в движении, ребятам попросту не хватило сил. В начале третьего периода забили, надежда появилась, но после третьего пропущенного гола шансов у нас уже не было.

– Почему финские нападающие, которые были лидерами в своих клубах, не могут проявить себя?

– Да, они были лидерами, поэтому мы их и брали. Почему не удается проявить себя? Не знаю, сложный вопрос. Они играли в финале чемпионата Финляндии, мы следили за ними.