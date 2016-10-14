Валерий Белов: "Не "Витязь" сыграл, как было должно, а "Слован" заставил"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (3:2) отметил огромную самоотдачу команды в играх на домашнем льду. По словам специалиста, команде были необходимы 6 очков, чтобы вновь включиться в борьбу и попасть в восьмерку сильнейших.

– Первый период был за нами, – приводит официальный сайт "Витязя" слова Белова. – Потом и мы сыграли не как должны были, а соперник заставил. А в целом по домашней серии я хочу отметить огромную самоотдачу ребят. Из пяти игр на выезде были не плохие матчи, но в плане очков маловато, конечно, мы привезли. Поэтому нам просто необходимы были эти 6 очков. Чтобы опять включиться в борьбу, попасть в "восьмерку".