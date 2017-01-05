Валерий Белов: "Не получилось всю игру провести ровно"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Авангарда" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на ошибки. По словам наставника, по отдаче претензий у него нет, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– С победой "Авангард" и лично Федора Леонидовича. В целом по нашей игре – был неплохой настрой, хорошая игра, – отметил Белов. – К сожалению, у нас не получилось всю игру провести ровно. И не в первый раз. Но сегодня было особенно сложно – соперник был очень силен. Мы допустили грубые индивидуальные ошибки сегодня и нас за это наказали. Вытащить матч мы уже не смогли. Допуская такие ошибки с такой командой, трудно рассчитывать на победу. В целом по отдаче претензий нет, но то, что не можем удержать всю игру, в целом – вопрос есть.

– С чем связана замена Фурха?

– При счете 0:2 надо было что-то освежить, появился Шилин и отметим его действия. Он давно не играл и ему удалось правильно войти в игру и дополнительно дать команде импульс, надежность в последующих двух периодах.

– Почему не вышли Хохряков и Осипов сегодня?

– У Осипова в семье произошла трагедия, умер отец. Его мы отпустили сразу после игры с "Динамо", он ухал на похороны. Что касается Хохрякова, то утром на раскатке он почувствовал проблемы, скажем так, в нижней части тела.