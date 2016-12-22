Валерий Белов: "Наверное, это была лучшая игра "Витязя"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Сочи" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что его подопечные провели свою лучшую игру в сезоне. Также специалист рассказал, почему нападающий Дмитрий Шитиков провел всего три смены в этой встрече.

- В целом, конечно, провели очень хороший первый период, - цитирует сайт "Сочи" Белова. - Запас прочности был, что нам помогло выиграть эту игру. Потом было непросто, но сумели и в меньшинстве выстоять, и довести матч до победы. В целом, это, наверное, одна из лучших игр была, а может быть и лучшая.

Со здоровьем у Шитикова все в порядке. У нас было заявлено тринадцать нападающих, первый период он играл, вы это видели, а потом мы много оборонялись, и дело даже не в его в слабой игре, а просто не нашли ему игрового времени. Я бы не сказал, что он сыграл слабо, просто сложилась такая ситуация.