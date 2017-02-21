Валерий Белов: "Надо реализовывать моменты"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от СКА (1:3) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина посетовал на реализацию голевых моментов. Также, по его словам, было слишком много удалений, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Первая игра в плей-офф КХЛ в истории "Витязя", - отметил Белов. - Для первого матча неплохо сыграли, хотя третий период не очень понравился. Быстрая третья шайба выбила из колеи. У нас были неплохие моменты, но надо было завершать. Многовато удалялись. С таким соперников этого делать нельзя.

- Как заставить хоккеистов "Витязя" поверить, что можно одолеть СКА?

- Как заставить? Надо моменты реализовывать. Там бы и игра по-другому пошла.