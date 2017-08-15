Валерий Белов: "Надеемся, что новые легионеры станут лидерами "Витязя"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Динамо" (3:4) в матче Кубка мэра Москвы отметил, что его команда проиграла сопернику из-за индивидуальных ошибок. Также специалист надеется, что легионеры-новички смогут стать лидерами подольского клуба.

– Третий период могли провести на равных, – сказал Белов. – Владели инициативой, уже проигрывая. Сегодня было много индивидуальных ошибок, за которые нас наказали. "Динамо" было быстрее, агрессивнее. Поэтому такие ошибки мы и допускали. В целом матч получился результативный. Это очень полезно.

– Насколько вам поможет этот матч, учитывая, что скоро вы играете друг с другом?

– Это очень важно в плане подготовки к первой игре. "Динамо" единственная команда, кроме Питера, которой мы в прошлом году проиграли все матчи. Это неудобная для нас команда. Сегодня мы увидели то же самое. Надо решить эту проблему.

– Еще не определились с тем, кто будет в воротах на старте чемпионата?

– Определяемся.

– У Горака сегодня гол плюс пас. Это кураж или установка?

– Будем считать, что мы "Динамо" ничего не показали.

– У вас почти полностью поменялись легионеры, они уже влились эти четыре человека? Охарактеризуйте новичков.

– Это игроки основы, и я не буду сравнивать их с ушедшими легионерами, которые здорово себя проявили и заслужили контракты в НХЛ. Будет не просто, но это опытные ребята, которые были лидерами в своих клубах и в сборной играли. Мы довольны их уровнем и самоотдачей. Надеемся на то, что они будут лидерами команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)