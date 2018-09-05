Валерий Белов: "Мы сегодня очень вовремя забивали"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Ак Барсом" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что третья шайба стала решаюшей в матче. Он отметил, что хоккеисты подольского клуба играли самоотверженно и очень вовремя забивали.

- Хорошая игра. Мы сегодня очень вовремя забивали. Третья шайба была решающей. Был очень сильный соперник. Мы играли самоотверженно. Во втором периоде было очень тяжело, но выстояли.

- Как вам игра Семина?

- Выглядел лучше, чем в Нижнекамске. (Артур Еникеев)