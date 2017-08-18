Валерий Белов: "Мы одинаково рассчитываем на Бирюкова и Сапрыкина"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что в его команде нет основного вратаря. По словам специалиста, Михаил Бирюков и Игорь Сапрыкин имеют равные шансы играть.

– Как и сколько Бирюков и Сапрыкин будут играть, какая будет очередность, покажет сезон, – цитирует "Р-Спорт" Белова. – Сейчас мы считаем, что у нас есть два равных вратаря.

Конечно, в самый ответственный момент сезона Сапрыкин очень здорово себя проявил, поэтому сейчас к нему такое доверие, поэтому мы пошли на то, чтобы не приглашать вратаря-иностранца. Повторю, мы одинаково рассчитываем на Бирюкова и Сапрыкина.