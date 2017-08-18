09:36 | Хоккей — КХЛ

Валерий Белов: "Мы одинаково рассчитываем на Бирюкова и Сапрыкина"


Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что в его команде нет основного вратаря. По словам специалиста, Михаил Бирюков и Игорь Сапрыкин имеют равные шансы играть.

– Как и сколько Бирюков и Сапрыкин будут играть, какая будет очередность, покажет сезон, – цитирует "Р-Спорт" Белова. – Сейчас мы считаем, что у нас есть два равных вратаря.

Конечно, в самый ответственный момент сезона Сапрыкин очень здорово себя проявил, поэтому сейчас к нему такое доверие, поэтому мы пошли на то, чтобы не приглашать вратаря-иностранца. Повторю, мы одинаково рассчитываем на Бирюкова и Сапрыкина.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20170818/1124391227.html

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Материалы других СМИ
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