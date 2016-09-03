Валерий Белов: "Многие хоккеисты "Витязя" выпали из игры с "Авангардом"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист посетовал на большое количество ошибок.

– Мы очень робко начали, проигрывали в движении, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Белова. – Поэтому инициатива была у соперника. Сделали много ошибок, также много хоккеистов выпало у нас из игры. Единственное, что получилось, – хорошо действовали в меньшинстве. А так у нас два звена вообще не забивает, нужно что-то с этим делать. На одной тройке трудно побеждать, тем более такого соперника, как "Авангард".

– С чем связываете неуверенное начало матча?

– У нас были сложности с перелетом, но игроки были в неплохой форме, в принципе. По тренировкам ничего не предвещало вроде бы. Может, перегорели перед первым домашнем матчем сезона.