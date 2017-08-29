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23:07 29 августа | Хоккей — КХЛ

Валерий Белов: "Локомотив" и "Витязь" не давали играть друг другу"


Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник выглядел немного свежее. По словам специалиста, обе команды играли очень плотно.

- У нас в начале чемпионата тяжелая выездная серия, сложно пришлось, особенно во втором периоде, - приводит пресс-служба подольцев слова Белова. - Могли сравнять счет в концовке, но не воспользовались этим шансом. "Локомотив" был немного посвежее…

Мы друг другу не давали играть, обе команды действовали очень плотно. В третьем периоде сумели достать силы, хорошо его провели, заставили "Локомотив" обороняться и имели шансы.

У Димы Семина небольшая микротравма. Думаю, в следующем матче он примет участие. По вбрасываниям? Да, проблема существует.

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http://www.hcvityaz.ru/news.php?full=8124

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