Валерий Белов: "Локомотив" и "Витязь" не давали играть друг другу"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Локомотива" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник выглядел немного свежее. По словам специалиста, обе команды играли очень плотно.

- У нас в начале чемпионата тяжелая выездная серия, сложно пришлось, особенно во втором периоде, - приводит пресс-служба подольцев слова Белова. - Могли сравнять счет в концовке, но не воспользовались этим шансом. "Локомотив" был немного посвежее…

Мы друг другу не давали играть, обе команды действовали очень плотно. В третьем периоде сумели достать силы, хорошо его провели, заставили "Локомотив" обороняться и имели шансы.

У Димы Семина небольшая микротравма. Думаю, в следующем матче он примет участие. По вбрасываниям? Да, проблема существует.