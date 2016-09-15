Валерий Белов: "Когда много забиваешь, тогда и побеждаешь"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные хорошо сыграли в большинстве.

– Ребята заслужили эту победу. Показали хоккей хорошего качества и сегодня, и в предыдущих матчах на выезде, хотя мы там и уступили, – цитирует Белова официальный сайт "Спартака". – Показали результативный хоккей. Когда много забиваешь, тогда и побеждаешь. Нам до этой игры не хватало голов третьего и четвертого звена. Наш резерв был также при игре в большинстве – сегодня в этом компоненте мы выглядели неплохо.