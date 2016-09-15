23:51 15 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Валерий Белов: "Когда много забиваешь, тогда и побеждаешь"

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Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Спартаком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды. По словам наставника, подопечные хорошо сыграли в большинстве.

– Ребята заслужили эту победу. Показали хоккей хорошего качества и сегодня, и в предыдущих матчах на выезде, хотя мы там и уступили, – цитирует Белова официальный сайт "Спартака". – Показали результативный хоккей. Когда много забиваешь, тогда и побеждаешь. Нам до этой игры не хватало голов третьего и четвертого звена. Наш резерв был также при игре в большинстве – сегодня в этом компоненте мы выглядели неплохо.

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/press/news/item27227/

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