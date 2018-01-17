Валерий Белов: "Игра против "Салавата" – отражение всего сезона "Витязя"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после поражения от "Салавата Юлаева" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечных подвела реализация моментов. По мнению специалиста, соперник превзошел его команду в исполнительском мастерстве.

– Сегодняшняя игра – отражение всего нашего сезона, – цитирует сайт "Салавата" Белова. – Мы очень хорошо начали и играли с большой отдачей, движение неплохое было, но нас подвела реализация моментов. Очень важно было вовремя забросить – то, что "Салават" сделал. В исполнительском мастерстве они превзошли нас. То, что нас беспокоило весь сезон – это игра в меньшинстве, сегодня сказалось. Будем готовиться к следующим играм. В нашем положении важны не столько очки, сколько содержание игры. Будем смотреть тех, кто нам поможет в следующем сезоне.