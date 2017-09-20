Валерий Белов: "Игра против "Амура" получилась интересной и результативной"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (5:3) остался доволен результатом встречи. Специалист также добавил, что его подопечные сыграли дисциплинировано.

– Мы очень довольны результатом и содержанием игры, – цитирует клубная пресс-служба Белова. – Была очень непростая поездка, плюс до этого мы дома потеряли очень много очков. Тем не менее игроки сегодня были в приличном состоянии, было хорошее движение. Игра получилась интересной и результативной, но самым главным стали очки, которые мы сумели здесь взять. Не сказал, что мы в концовке отошли назад, просто соперник активизировался. Играли по ситуации, но авантюр каких-то не допускали. Была возможность атаковать, делали это. Сыграли рационально.