Валерий Белов: "Игра была совершенно равная, но удача повернулась к "Северстали"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (1:2 ОТ) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что у него нет никаких претензий к своим подопечным.

– Я согласен с тем, что игра была принципиальная, равная и интересная, – цитирует пресс-служба череповчан Белова. – В овертайме удача улыбнулась "Северстали". Такое бывает в спорте. Так что каких-то претензий к команде по самоотдаче или организации игры у меня нет.

Соглашусь с коллегой по части атаки, но применимо к своей команде. Хотелось бы, чтобы мы сегодня играли несколько агрессивнее. Но нам это не позволял соперник, также, как и мы мешали "Северстали".

Так что, скажу еще раз, игра была совершенно равная, но удача повернулась к "Северстали". Поздравляю соперников.