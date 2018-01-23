Валерий Белов: "Хотелось уйти на перерыв в хорошем настроении"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов после победы над "Сочи" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что непопадание в плей-офф дало возможность тренерскому штабу поставить в состав молодых хоккеистов. Специалист остался доволен выступлением юных игроков.

– Очень хотелось закончить эту поездку и уйти на перерыв в хорошем настроении, – цитирует сайт "Сочи" Белова. – Последние игры в Казани и здесь были неплохими по содержанию, по отдаче, и добились результата, это очень приятно. К сожалению, осталось две игры для нашей команды, и сезон заканчивается. Но здесь худа без добра не бывает: появилась возможность дать молодым ребятам сыграть, тем, кто играл очень мало в сезоне. За них очень порадовался, они очень неплохо проявили себя в этих играх.