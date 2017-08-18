Валерий Белов: "Афиногенов и Копейкин являются примером профессионализма"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что ветераны команды Максим Афиногенов и Алексей Копейкин подходят к сезону в хорошей форме. Афиногенову исполнится в сентябре 38 лет, а Копейкину в августе будет 34 года.

– Прошлый год стал для обоих лучшим за все годы в КХЛ, и мы надеемся на них в новом сезоне. Как сезон сложится, загадывать нельзя, но Афиногенов и Копейкин находятся в хорошей форме, они хорошо готовы к сезону, – цитирует "Р-Спорт" Белова. – Могу точно сказать, что оба они являются примером для молодых игроков, примером профессионального отношения к делу.

Меня не удивляет то, в какой форме находится Афиногенов, потому что я хорошо его знаю, мы же еще вместе с ним играли за "Динамо" в 1997 году. Максим очень одарен двигательно, что говорить. Да, наверное, в молодости он был быстрее, но он по-прежнему в великолепной форме.