Валентин Пьянов: "Закрыл глаза, бросил, - шайба попала в ворота"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (2:1 ОТ) отметил, что игра далась команде очень тяжело. По словам форварда, омичи не сразу вошли в ритм, однако заметно прибавили в концовке встречи.

– Тяжелый матч после перерыва, – сказал Пьянов. – Тяжело вкатывались. Выдержали и победили.

– В первом периоде "Авангард" вел 13:2 по очкам. Почему не удалось реализовать?

– У нас хорошо сыграл Доминик. Не смогли реализовать, наверное, потому что не сразу вошли в игру. Но не важно, что там было в первом периоде, главное, выиграли матч. Они провели игру ровно. Нам удалось добавить в конце, возможно. И все получилось. Главное победа. Счет на табло.

– Как забивал свою шайбу?

– Закрыл глаза, бросил, зашла шайба.

– Насколько интересно играть в овертайме "три на три"?

– Больше моментов. Но не как в НХЛ. Здесь площадка большая. Если кто-то разгонится, получится отличный момент. Новый опыт, в паузе мы тренировали этот компонент. В таком формате больше моментов, в этом смысле интереснее, конечно.

– К буллитам не готовились?

– У нас есть свои буллитеры. Я к ним не готовлюсь. (Анна ЛЕВЧЕНКО)