Валентин Пьянов: " Выходишь на лед, видишь там Ягра или Фролова, и начинают трястись руки"

Нападающий "Авангарда" Валентин Пьянов рассказал, что было самым трудным при переходе из МХЛ в КХЛ. По его словам, все дело в психологии.

– В первую очередь это вопрос психологии, уверенности в своих силах, - цитирует Пьянова официальный сайт "Авангарда". - У кого-то сразу получается заиграть на взрослом уровне, у других – нет. Выходишь на лед, видишь там Ягра или, например, Фролова, и начинают трястись и руки, и коленки. А вот физические данные далеко не так важны, как об этом зачастую пишут. Да, против тебя, вчерашнего игрока молодежной команды, играют взрослые мужики, которые, как правило, физически сильнее. Но это не главное, гораздо важнее, чтобы с головой все было в порядке. Играть надо умно.